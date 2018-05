Las sinceras palabras de Javiera Contador tras pataleta de su hijo menor

Aparentemente el pasado viernes comenzó un poco intenso para Javiera Contador, luego de una pataleta de su hijo menor, Theo.

Al menos así lo confesó a través de sus redes sociales, donde dejó un sincero mensaje en el que comentó sus sentimientos tras la pataleta del pequeño a quien tuvo que poner los límites correspondientes.

Con una foto en la que aparecen ambos esbozando una sonrisa en su rostro, Contador escribió el siguiente mensaje: “Tuvimos una mañana peleada entre un hijo con pataleta nivel dios y una mamá enojada tratando de contener y poner límites al mismo tiempo… pasó. Yo quedo afectada hasta ahora, pero él no. Hacemos las paces, nos reímos, nos sacamos una foto. Yo le digo que aunque me enoje, tiene que tener claro que lo amo mas que al sol, la luna y las estrellas. Me dice que lo sabe y que él también me ama más que los planetas, martes y miércoles… jajaja y que entiende que hay que abrigarse cuando hace frío… Entonces siento que no lo hago tan mal… aunque igual me queda doliendo un poquito la guata y el corazón…”.

Revisa la tierna postal a continuación: