Nicolás Yunge se sinceró frente a los casos de homofobia que ha tenido que enfrentar

Recientemente nos enteramos de que Nicolás Yunge no lo ha estado pasando nada bien en Inglaterra, ya que según él mismo confesó, su hermanastro lo drogó en reiteradas ocasiones y abusó de él.

Aparentemente, esta no es la única situación a la que se ha enfrentado, por lo que a través de su cuenta de Instagram compartió nuevamente un extendido mensaje en el que critica a la sociedad chilena por las discriminaciones por homofobia a las que se ha enfrentado.

“Tuve que pedir asilo por derechos humanos en Inglaterra por seguidas amenazas de muerte que estaba recibieron en chile por mi homosexualidad”, comenzó.

“Yo no elegí nacer así yo no elegí ser de la forma que soy yo no elegí nacer en el pais que nací yo no elegí tener un bulling tan seguido en mi vida que me he visto ante golpes, asaltos con pistolas, cuchillos, golpes, insultos continuos, violaciones que le hice yo a la sociedad chilena por haber nacido homosexual?”, agregó.

Para finalizar dijo que “A quien le hice daño? Tanto asco sienten hacia una persona que ama hacia su mismo sexo? Y saben que es lo peor de todo la hipocresía de la gente asquerosa que dice que lo acepta y después te acuchilla por la espalda y desea que jamas le naciera un maraco en su familia, y esto parte desde los padres por que el bulling y el abuso y los problemas hacia la sociedad parte desde los padres cuando no les enseñan a sus hijos a amar y aceptar todo tipo de razas, religiones y sexualidades que existen en el mundo si quieren hacer una diferencia en el mundo partan desde su casa por qué hoy en día la necesitamos más que nunca!”.