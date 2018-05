No convenció: Angélica Castro fue duramente criticada por escotado vestido

Angélica Castro se ha caracterizado por siempre lucir una estupenda figura en elegantes atuendos, sin embargo, recientemente decidió compartir una osada fotografía en la que aparece modelando un vestido diseñado por Claudio Mansilla para una alfombra roja, que no convenció a sus seguidores.

Instagram fue la red social seleccionada para compartir la instantánea en la que aparece en un vestido blanco con vuelos, bastante escotado y sin espalda.

Ante esto, muchos de sus seguidores consideraron que deja ver más de la cuenta, lo que podría hacerla verse un tanto vulgar.

“Horrible vestido”; “Ya no es elegante, pasa mas que nada ser vulgar y eres muy linda y me encanta como eres pero ese vestido no te favorece”; “No me gusta, demasiado evidente”; “Feo, poco elegante y muy rebajado”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Revisa la postal a continuación: