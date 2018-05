¡Escándalo en TVN! acusan a actor de "Wena Profe" de maltrato y secuestro

TVN vive un nuevo escándalo, ahora de la mano de uno de sus actores del área dramática. Se trata de Juan Pablo Miranda, el malvado “Pato” de Wena Profe.

De acuerdo a una denuncia hecha por su ex pareja, el actor fue el culpable de distintos episodios de violencia.

Paloma Aravena relató en su cuenta de Facebook que “esto pasó hace ya casi ocho años, pero dejó tantas consecuencias psicológicas negativas en mí, que hasta el día de hoy sentía pánico de denunciarlo”.

Luego, señala que una vez “pasé la noche en el living de su departamento arrodillada muerta de miedo, fumando, sin poder ir siquiera al baño porque me daba terror. Cuando amaneció me fui hasta su cama a esperar que despertara y me quedé dormida de cansancio al lado de él. Desperté con él corriéndome mano y pidiéndome perdón”.

Pero no es todo, ya que una noche, cuando intentó irse de la casa de Miranda, lo encontró “tumbado boca abajo como una tabla”. Cuando intentó darlo vuelta, sin querer rompió su polera, le comenzó a pedir disculpas, pero “no me escuchó y se abalanzó sobre mí sujetándome del cuello, me dio tres fuertes cachetadas. Intenté huir y me tomó otra vez por el cuello y sin soltarme me tiró contra la cama mientras yo lloraba desesperada y gritaba por ayuda. Me soltó del cuello y me tapó la boca poniendo su otro puño a centímetros de mi nariz diciendo “¿quería que te de motivos para llorar?” también me decía “ándate a escribir una obrita de esto” Apenas me soltó yo salí corriendo, pero él me agarró de nuevo del cuello enterrándome sus uñas y me tiró contra la pared que daba a su baño amenazando con matarme. Me pegué en la cabeza”

Además, acusó al equipo que trabajó con ella durante esa época por encubrir los maltratos para “no manchar el proyecto” en el que se encontraban trabajando.