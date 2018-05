La negligencia que tiene a Kel Calderón con un complicado diagnóstico

Una grave negligencia de su parte es la razón por la que Kel Calderón fue diagnosticada con un cuadro de neumonía los últimos días.

“Me resfriaba, lo omitía. Después volvía, me tomaba antibióticos por dos días, se me pasaba y volvía. Así estuve hasta que el viernes me obligaron a ir a la clínica”, señaló Kel en entrevista Las Últimas Noticias.

En este momento, la modelo está con reposo desde el martes, con “ocho remedios y sin poder ver a nadie, porque soy contagiosa. Entonces tengo que estar acá”, añadió la joven.

Debido a esto, nadie puede visitarla: “No puedo pedirle a la gente que venga a arriesgar su salud a mi casa”, agregó, revelando que ni su madre la ha visitado.

Sin embargo, este descanso obligado ha tenido sus puntos positivos, ya que ha visto varias series en Netflix. “También me vi toda la boda real, los invitados, la vida de Harry y Meghan”, añadió.