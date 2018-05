¡Rompió el silencio! Katherine Orellana contó la verdad sobre su rehabilitación

Uno de los íconos de la primera versión de Rojo a principios de la década del 2000, no está viviendo su mejor etapa en la vida. Katherine Orellana, luego de reconocer sus problemas de alcoholismo y violencia contra su pareja, terminó siendo derivada a un centro de rehabilitación en Rancagua.

De acuerdo a una entrevista con La Cuarta, la cantante confesó que “Estoy tratando de reinventarme realizando eventos en donde puedo volver a cantar e incluso he podido animar algunos shows municipales”.

Orellana agregó que “todavía quedan cinco meses de tratamiento para que me den el alta definitiva y yo sé que con mucha fe y esperanza lo lograré, y ver si puedo volver a la tele”.

Además, se refirió a su actual estado físico: “Hay muchas mujeres que me contactan por las redes sociales y me piden ayuda porque no se atreven a contarles a sus familias que están enfermas, y ahí es cuando yo les digo que, si yo pude, ellas pueden, que sí se puede salir de las drogas y el alcohol”.