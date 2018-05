La lujosa fiesta sorpresa del cumpleaños de Aylén Milla en Dubái

Desde hace algunos meses que Aylén Milla se alejó de la farándula para radicarse en Dubái, donde lleva una vida llena de lujos, según se puede ver en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la ex chica reality aprovechó de lucir la exclusiva fiesta sorpresa que sus amigas María José Mínguez y Naomi Méndez organizaron para celebrar su cumpleaños.

El festejo se realizó en un yate que recorría el canal de Dubái, donde la argentina recibió sus regalos, lo que incluían una caja de parte de sus fanáticos, que tenía varios chocolates, galletas, flores y un oso de peluche.

“No tengo palabras, los tengo que recompensar”, señaló la modelo a sus seguidores, agregando a través de sus Instagram Stories que “me encantaron mucho sus palabras, todos están orgullosos de mí y me dicen cosas muy lindas (…) Es muy difícil estar sola en otro país, entonces aprecio mucho sus mensajes, me emocionan y me hacen muy fuerte”.