"No quiero estar enferma": Mechita emocionó a fans de PNP con desgarradora declaración sobre su amor a Bárbara

Este lunes, el nuevo episodio de Perdona Nuestros Pecados estuvo marcado por la muerte de Cándida a manos del comisario Pereira, lo que cual llenó las redes sociales de comentarios y memes.

Sin embargo, esta impactante escena no fue la única que se robó la atención de los fanáticos, puesto que una honesta conversación entre Mechita y su padre Ernesto Möller causó molestia.

Hace algunos capítulos, Mercedes le contó al ex alcalde que amaba a Bárbara, lo que no se tomó bien y le aseguró a su hija que estaba enferma.

Mechita decidió hacerle caso a su padre y alejarse de Villa Ruiseñor por algunos días, momento en el que sorprendió con una cruda frase.

“Usted tenía razón, me tengo que ir unos días de Villa Ruiseñor para pensar, estar tranquila y ver qué pasa con mi vida”, comenzó diciendo, a lo que su padre la apoyó señalando que “es una idea espléndida”.

“Meche, yo lo único que quiero es tu bienestar mijita, yo no te voy a dejar sola en esto, usted tiene a su papá… Usted está enferma, pero vamos a ver en Santiago el mejor profesional que la pueda ayudar”, agregó Möller, a lo que su hija replicó entre lágrimas que “yo no quiero estar enferma papá, le juro que no quiero”.

Los fanáticos de la teleserie de Mega sufrieron con el dolor que está pasando Mercedes luego de su quiebre con Bárbara, pero también criticaron la reacción de Möller por tratarla de enferma.

Eres una cretina Meche, que te pasa!! #EresUnCretinoQuiroga — MAG (@Bio_Mag) 22 de mayo de 2018

Odio como Ernesto y Bárbara terminaron con la fuerza y valentía de la Meche al punto de no querer “sentirse enferma”. LOS ODIO, BASTARDOS CULIAOS.#EresUnCretinoQuiroga — Acta, non verba💕 (@badinlife99) 22 de mayo de 2018

Noooo po Mechita 😭😭😭 Barbara culia mira lo que estás haciendo con mi pobre Meche. Llegó a creer q esta enferma po 💔 😭 #Barcedes #EresUnCretinoQuiroga — LifeIsGoodAtTheBeach (@Nataly0586) 22 de mayo de 2018

#EresUnCretinoQuiroga QUE LA MECHE NO ESTA ENFERMA, IMBÉCIL — TruluLuc @ EARTH’S BEST DEFENDER (@_Itherael) 22 de mayo de 2018