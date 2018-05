Pancho Saavedra se defendió de la agresión tras polémica foto con ministra Pérez

El animador tuvo que mostrar diferentes imágenes con varios políticos.

Francisco Saavedra es uno de los rostros televisivos más populares y por esa razón hay mucha gente que se quiere fotografiar con él.

Una de las últimas fotos que subió el animador de Canal 13 fue una donde aparece junto a Cecilia Pérez, actual ministra vocera de Gobierno.

El hecho fue repudiado por varios de los seguidores del conductor de Lugares que Hablan, ya que no apoyaban la administración del Mandatario.

Ante las críticas, Saavedra subió un collage donde muestra diferentes fotos con varios políticos que fueron candidatos presidenciales.

“¿Alguien me puede decir cuál es el problema? ¿Por qué provoca tanta agresión una fotografía con un político, si yo no soy político? Y si lo fuera, creo no tener por qué aceptar ofensas o descalificaciones. Nadie merece ser ofendido por sus creencias políticas o religiosas, ese no es mi Chile”, manifestó el animador.

Luego agregó que ama su país “porque siento y tengo la libertad de ser amigo de quien quiera y establecer diálogos con quien quiera. De eso se trata la democracia”.