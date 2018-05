Tuiteros destrozan a CQC por desubicada entrevista a "Clavito" Godoy

Los televidentes consideraron que fue una falta de respeto hacia el entrenador.

Hernán “Clavito” Godoy es uno de los personajes más queridos del fútbol chileno, su experiencia y particular forma de entregar su opinión son recordadas por la gran mayoría de los fanáticos del deporte.

En dicho contexto, CQC decidió hacerle una entrevista al DT de 77 años para la sección “Entrevista Millennials”, la cual fue repudiada por los televidentes.

El encargado de hacer la preguntas fue Felipe Cárdenas, quien en reiteradas ocasiones sacó su celular para descolocar a “Clavito”.

“Es una mala educación que el jefe te esté llamando y me estás entrevistando, es una mala educación tuya, tienes que ponerte serio en las entrevistas, sino después me pides otra entrevista y no te la voy a dar. Trabajo, es trabajo, seriedad no tanta chacota”, manifestó un enojado Godoy.

La entrevista provocó el enojo de los televidentes que reaccionaron en contra del programa y de la sección.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

#CQCxCHV una falta de respeto la nota a Clavito Godoy. Fome su notero más encima. Por qué no fue a molestar a su abuelo? Mejoren su presupuesto — Tamara_lenguaje (@Tamara_Rilling) 22 de mayo de 2018

Nada que ver clavito Godoy ahí, agarren a tipos como longton o el pastor Soto 🤷🏻‍♂️, #CQCxCHV — Diego_Casero 👨🏻‍💻 (@DiegoCacereno) 22 de mayo de 2018

Vergonzoso que se rían así de Clavito Godoy 😡#CQCxCHV — JackieG (@JackitaG) 22 de mayo de 2018

La idea del millennial es buena, pero con políticos. Pero clavito no molesta a nadie. #CQCxCHV — Franco (@ElmundodeFranco) 22 de mayo de 2018

Encuentro esa entrevista de Cardenas más que querer hacer reír siento que es una falta de respeto. #CQCxCHV — Jaime Navarro (@jaimenavarro1) 22 de mayo de 2018

#CQCxCHV que falta de respeto me gusta este humor pero lo de Don Clavito Godoy no se hace y no fue gracioso….bno ahora su canal los cambiará por una empresa externa…las vueltas de la vida….y lo peor se rieron de una persona de la tercera edad!!!!!! — PABLO CRUZ (@PABLOONDECRUZ) 1 de mayo de 2018