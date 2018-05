Katherine Orellana fue diagnosticada con compleja enfermedad mental

Este martes, Mentiras Verdaderas tuvo como invitados a Nelson Pacheco, Rigeo, Christell Rodríguez y Katherine Orellana, quienes son recordados por sus participaciones en programas juveniles como Rojo y Mekano a inicios de los 2000.

Sin bien hablaron de la fama y sus consecuencias, Orellana también quiso ahondar en el tema de su tratamiento contra las drogas y el alcohol, el que comenzó en un centro de rehabilitación en Rancagua.

Además, confesó que hace algunos meses fue diagnosticada con personalidad borderline, o trastorno límite de personalidad.

“Es una patología que venía de muy chica, y eso se vino desarrollando por millones de cosas que se van acumulando, pero no podría echarle la culpa de mis adicciones a los programas de televisión o Rojo”, aseguró, explicando que “yo no soy términos medios, o es todo o es nada, entonces es una patología que viene desde mi niñez, no es una cosa que adquirí en un programa”.

Katherine recibió el diagnóstico cuando comenzó su rehabilitación hace ocho meses, e indicó que “no ha sido fácil aceptar que uno tiene una patología que viene desde muy niña y entender que con la droga y el alcohol se potencia”.

“Se te va de las manos de todas formas y tú no lo entiendes porque para ti tomar y consumir drogas no es un problema hasta que se te hace un problema y dices ‘no, esto no es un problema, estoy enferma"”, añadió.

Finalmente, aseguró que ha sido un proceso difícil, especialmente al ser una mujer conocida. Sin embargo, considera que ha sido transparente y que “he asumido mis errores y me he hecho responsable”.