Panelistas de Mucho Gusto defendieron a Karol Lucero tras ser violentado por el público en un evento

Además de su trabajo como panelista en Mucho Gusto, Karol Lucero suele animar eventos discotequeros, donde causa furor entre sus seguidoras.

Así quedó en evidencia en un video publicado este fin de semana en su cuenta de Instagram, donde sus fans lo hicieron caer del escenario de tanto que lo tiraron del brazo.

En el matinal de Mega, conversó sobre la situación, asegurando que “me hicieron examen a la próstata, me toquetearon por todas partes, pero yo me reía. Salimos, les di las gracias, las niñas fueron súper efusivas y fue algo como normal”.

Sin embargo, el tema no quedó ahí, y el “loquillo”, planteó una sentida reflexión: “¿Qué pasaría si fuese una niña a la que tiran abajo al público y son solo hombres y la empiezan a toquetear?”.

Patricia Maldonado lo apoyó, asegurando que es “súper bueno lo que estás diciendo, porque no me cabe la menor duda que a usted lo revisaron por todas partes”, lo que dio paso a Begoña Basauri, quien agregó que “nosotros ayer hablábamos de esto, porque yo le decía a Karol que parte del respeto… ¿Por qué siento que tengo el derecho de toquetearlo?”.

“Está súper bien que zanjemos esto, porque si hubiera sido al revés de verdad que hoy estaríamos con la Ministra, probablemente y entendiendo que no se pueden pasar los límites. ¿Pero por qué los hombres están obligados a tener más tolerancia con eso?”, agregó la actriz.

José Miguel Viñuela no quiso quedar fuera de la discusión, y comparó lo vivido por Karol con el acoso en las calles. “Si tú lo llevas al acoso callejero, al plano de que en una construcción los obreros no pueden ni siquiera gritarles a un kilómetro de distancia a una niña que va caminando abajo.. Eso frente a esto”.

Finalmente, Rodrigo Herrera aseguró que “esto no es aceptable, esto no es tolerable, esto no debiera ocurrir”. El periodista agregó que como sociedad estamos viviendo un “período bien restrictivo, donde se fija el límite”, y que si bien hay que buscar un punto de equilibrio, “ahora es momento de regular”.