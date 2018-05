El inesperado gesto de Queraltó con Viñuela durante difícil momento personal

Esta semana, José Miguel Viñuela fue el invitado a Más Vale Tarde, el nuevo late de Mega conducido por Soledad Onetto, donde se sinceró sobre uno de los momentos más difíciles de su vida.

El animador fue una de las víctimas de la millonaria estafa de Grupo Arcano, liderado por Alberto Chang, y terminó perdiendo cerca de 900 millones de pesos.

Viñuela se encontraba fuera de la televisión, y para superar el fraude que sufrió, comenzó a participar en proyectos alejados de la pantalla, siendo parte de una gestora inmobiliaria con la que viajó a distintos lugares. Además, durante ese período, nació su segundo hijo Tomás.

Durante dos años, el actual animador de Mucho Gusto no tuvo ninguna propuesta televisiva, y si bien logró salir adelante y comenzar a realizar charlas sobre resiliencia, Viñuela sufrió algunas desiluciones.

“Hablé con ciertas personas de la televisión, que no las voy a nombrar, de las cuales esperé mucho más y finalmente no pasó nada”, señaló, agregando que “me di cuenta que esos amigos, que dicen ser tus verdaderos amigos, la verdad es que no lo eran. Rescaté gente de la televisión contadas con los dedos de una sola mano”.

Una de las personas que sí estuvo para él, y que asume que fue una sorpresa, fue Juan Pablo Queraltó.

Al inicio, José Miguel asume que no soportaba al periodista debido a su trabajo en SQP, pero de repente “sin conocernos, me empezó a mandar mensajes muy bonitos. Yo dije ‘esta cuestión es muy rara’. Y cuando nació mi hijo, fue uno de los que fue a mi casa a llevarle un regalo a mi hijo, yo estando absolutamente fuera de la televisión (…) Esas cosas que tú no las esperas de nadie y aparecen por ahí”.

Viñuela además destacó a Carlos Valencia, el director que en ese tiempo estaba a cargo de Primer Plano, y quien le dio una oportunidad para volver a la TV como panelista de Fiebre de Viña.