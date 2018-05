Las exigentes peticiones de Ignacio Lastra para aparecer en Vértigo

Se está evaluando si habrá público durante la entrevista.

Han pasado varios meses desde el accidente automovilístico que sufrió Ignacio Lastra, donde terminó con el 90% de sus cuerpo quemado.

El modelo no ha aparecido públicamente, solo se ha dado algunas declaraciones a través de sus redes sociales, pero este jueves en Vértigo romperá su silencio y aparecerá en televisión.

“El director del programa, Felipe Morales al diario La Cuarta comentó que “será una conversación humana, sin temas tabús, en donde podremos conocer su historia, cómo ha sido su vida desde el accidente y su proceso de recuperación”.

“No tenemos un tiempo determinado para la entrevista, porque la idea es que podamos abordar todos los temas con Ignacio, por lo mismo, tendremos sólo cuatro invitados en el programa”, agregó.

Diana Bolocco también se refirió a la entrevista con el ex chico reality, destacando que no hay temas prohibidos, “pero tenemos claro que hay temas que son más relevantes que otros. No tenemos intención de presionarlo, al contrario, queremos que se sienta cómodo y que pueda tener un espacio para que cuente su historia. Es un ejemplo de resiliencia, fuerza y recuperación que puede inspirar a mucha gente”.

Lastra aún sigue su proceso de rehabilitación y por esa razón pidió una serie de medidas. “No se trata de condiciones como tales, sino de puntos que acordamos en conjunto con él y su familia, y que contaron con la venia de su médico (Jorge Villegas)”, dijo el director de Vértigo.

Dentro de las medidas destaca que en el estudio tiene que haber una una temperatura entre 18° a 20°C, solamente se deberán utilizar luces frías.

El modelo no será maquillado debido a los cuidados que tiene que tener con su piel, además se está evaluando si en el momento de la entrevista habrá público o no.