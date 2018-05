Monserrat Álvarez confiesa su amor por Gary Medel: "Me casaría con él"

La periodista contó que le llama la atención la “chispeza” del seleccionado chileno.

Monserrat Álvarez se caracteriza por ser una de las periodistas serie de Teletrece, pero esa faceta la dejó de lado para asistir a “Sigamos de Largo” junto a sus compañeras Carolina Urrejola y Constanza Santa María.

Uno de los temas conversados fue la Selección Chilena, donde las parodistas tenían que escoger entre Arturo Vidal, Jorge Valdivia y Gary Medel para tener una cita.

Urrejola y Santa María se inclinaron por el “Rey”, pero Álvarez fue un poco más allá y dijo que saldría con los tres. “No lo digo para hacer show, el ‘Mago’ Valdivia es tan pesado, tan pesado que lo encuentro fascinante. Arturo Vidal lo encuentro súper sexy, igual encuentro que a veces se tatúa demasiado, que tiene una adicción al tatuaje pero me parece que es muy varonil”.

Luego reveló que tiene un debilidad con el “Pitbull”. “Pero en el fondo una cita, cita, es que yo creo que con Gary. Y te quiero explicar por qué, yo con Gary… Es que tiene chispeza y no solamente tendría una cita, yo me casaría con Gary”.

“No tendría riesgo de portonazo, nadie me haría un portonazo si soy la mujer de Gary, y yo creo que en esto de las mujeres y la lucha feminista y todo lo que quieras, pero yo, a mí, me encanta sentirme protegida, me fascina, de verdad, no lo estoy diciendo de show”, agregó.

Finalmente la periodista argumentó que “Gary tiene esa cosa y encuentro que él se ha ido explotando un look y se ha puesto más guapo, lo encuentro simpático y ya lo dije, me sentiría protegida y lo encuentro un gallo bien sabio que sabe sacar los momentos difíciles, Gary… ¡Contigo hasta el fin!”.