La nueva vida de ganador de MasterChef Alfonso Castro tras su jubilación

Alfonso Castro fue el ganador de la segunda versión chilena de MasterChef, llevándose el codiciado trofeo y un premio de $25 millones que le cambió la vida.

Ahora, el cocinero que se ganó el cariño del público gracias a su carisma y su talento dio un nuevo e importante paso: jubiló.

Castro comenzó a trabajar a los 22 años en Argentina lavando platos, y luego de pasar por varios empleos, llegó al restaurant Don Carlos, donde se desempeñó como garzón por 15 años.

“A los 65 años dije ‘chao jefe’. Me jubilé y soy feliz”, comentó al diario Las Últimas Noticias, agregando que está disfrutando de su nueva independencia. “Hay viejos que se echan a morir cuando se jubilan. Yo, en cambio, lo paso bien. Me di cuenta que esta libertad no tiene precio. Estoy en el mejor momento de mi vida, sin rendirle cuentas a nadie”, aseguró.

El dinero no es una gran preocupación para Castro, quien reveló que “no me he gastado casi ningún peso” del millonario premio debido a que “llevo una vida sobria sin lujos”.

El chef aprovecha su tiempo libro para mantenerse ocupado, señalando que “tomo mi bicicleta y parto al barrio Meiggs, vitrineo y compro cosas para arreglar la casa”. Además, se dedica a las motos, e indica que “me encantan, tengo tres y salgo a andar con mis amigos”.

En cuando a buscar una pareja para esta etapa de su vida, Castro aseguró que no está pensando en eso porque “sería un puro cacho no más. Yo para ella, digo (…) no hay nada más impagable que sentirse libre como yo me siento ahora. Estoy recién viviendo”.