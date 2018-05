"No saben lo que es no comer": La cruda confesión de Julia Fernández tras acusaciones de anorexia

El nuevo romance de Julia Fernández con José Ramón Astorga, el primo de Pangal Andrade, tiene a la brasileña en el centro de la atención.

Sin embargo, esto no es lo único que se ha destacado en sus redes sociales, ya que varios de sus seguidores le han manifestado preocupación por su delgadez, llegando a tildarla de anoréxica.

La modelo se aburrió de este tipo de comentarios, por lo que se defendió publicando un potente mensaje junto a una serie de imágenes de su cuerpo.

“Creo que ya es hora de compartir esto… Estoy chata de ser llamada anoréxica. Antes me daba vergüenza mostrar esto, pero creo que ya es hora”, comienza su escrito, agregando que “hoy que estoy feliz con mi cuerpo, que aprendí a aceptar mi cuadril tamaño 94, que me doy el gusto de comer, las personas siguen criticando absurdamente mi cuerpo”.

“Ustedes no tienen idea qué es no conseguir comer”, lanzó, asegurando que la anorexia “es una enfermedad, uno no elige ser anoréxica, de la misma manera que la obesidad es una enfermedad”.

“De ninguna manera quiero que las niñas pasen por lo que viví, pero existen niñas que son flacas porque su físico es así. Todos ustedes que critican a las flacas son iguales a los que critican a las gorditas. No se critica el físico de nadie”, agregó.

Además, aseguró que actualmente come sana y practica deporte, y que sintió la necesidad de escribir este largo mensaje porque ha pasado por “el no conseguir comer”.

Finalmente llamó a todos sus seguidores a no juzgar a las personas por su físico, y aconsejó a las mujeres a amarse, porque “mente sana, cuerpo sano”.