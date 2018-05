Scarleth Cárdenas entregó detalles del acoso sexual que sufrió a los 18 años

El hecho ocurrió cuando la periodista viajaba a Santiago.

En las últimas semanas el tema del acoso sexual se ha apoderado de los matinales, ya que en los programas han conversado diferentes cosas del tema.

Este viernes en La Mañana de Chilevisión hablaron sobre el primer parte que se le dio a una persona que le dijo un piropo a una mujer.

El hecho dio paso para que Scarleth Cárdenas contara pero primera vez en televisión el episodio de acoso que sufrió cuando tenía 18 años en pleno viaje de Coquimbo a Santiago en bus.

“Un día me dormí en el asiento de la ventana, me desperté y me di cuenta que el hombre que estaba sentado al lado mío, estaba haciendo tocaciones”, partió narrando.

Luego habló sobre cómo ella se sentía, recalcando que se quedó pálida. “Me empezaron a sudar las manos. Decía qué hago, estoy sola en un bus, tengo 18 años. Le pedí ayuda al auxiliar y no me pescó. Alguien con 18 o 19 años, no tiene herramientas, venía de provincia. Durante todo el rato sentía que lo único que quería era llorar y dije, voy a hacer fuerte y cuando pare este bus, voy a hacer algo”.

Todo ocurrió en pleno viaje y la periodista tuvo que estar tres horas con el sujeto que la había tocado. “Cuando para el bus, voy a la entrada y detengo la puerta. Yo miro a todos los pasajeros, me salió del alma y digo ‘ese hombre que va en el asiento 22, mientras yo dormía, hizo tocaciones indebidas’. Todos miraron al tipo y dijo ‘qué tanto si te gusta, te gusta’. La gente lo comenzó a insultar”.

“Yo dije ‘no soy de Santiago, estoy aterrada, les pido por favor, que me ayuden’. Les pedí que lo retuvieran en el bus, para poder correr al metro e irme a mi casa, porque ni el auxiliar, ni nadie me pidió ayuda”.

Una vez que llegó al terminal, Scarleth contó que empezó a correr y se puso a llorar mientras iba a su hogar.