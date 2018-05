Weinstein es inculpado por violación y delitos sexuales tras entregarse en Nueva York

El productor cinematográfico estadounidense Harvey Weinstein, acusado por decenas de mujeres de agresiones y acoso, fue arrestado este viernes en Nueva York e inculpado por violación y otros delitos sexuales contra dos mujeres.

El arresto se produjo luego de que el exmagnate de Hollywood se presentara en una estación de policía neoyorquina, casi ocho meses después de que cayera en desgracia ante la divulgación de las primeras acusaciones en su contra, que desataron el movimiento global #MeToo contra el acoso y la agresión sexual.

En un breve comunicado, la policía de Nueva York anunció que Weinstein fue “arrestado, procesado e inculpado de violación, acto sexual criminal, abuso sexual y agresión sexual por incidentes que involucran a dos mujeres”.

Son los primeros cargos criminales contra el magnate de 66 años, que vestido con saco azul marino y una camisa clara, había sido recibido por docenas de fotógrafos y cámaras de televisión a su llegada a la estación policial, a la que entró sin hacer declaraciones.

El productor, que no había aparecido públicamente tras las primeras revelaciones en octubre sobre las agresiones sexuales que habría cometido, ha negado hasta ahora haber mantenido relaciones sexuales “no consentidas”.

“La policía de Nueva York agradece a estas valientes sobrevivientes por su coraje de salir a la luz y buscar justicia”, añadió el comunicado.

Desde las primeras revelaciones en su contra, más de un centenar de mujeres entre las que se cuentan actrices como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Rose McGowan han afirmado que las acosó, que abuso sexualmente de ellas o incluso las violó.

Por las investigaciones del diario The New York Times y la revista New Yorker -recompensadas con el premio Pulitzer- se descubrió que Weinstein utilizó su poder para obligar a jóvenes actrices, o a aspirantes a serlo, para realizar sus fantasías sexuales, algunas veces haciéndose ayudar por sus empleados y comprando el silencio de sus víctimas con acuerdos de confidencialidad.

Un paso hacia la justicia

El caso provocó el surgimiento del poderoso movimiento #MeToo, que ha hundido a cientos de hombres poderosos en muchas áreas, empezando por el cine y la televisión, pero también en el mundo de la moda, la música, la alta gastronomía y los medios, por sus delitos sexuales.

El jueves, el célebre actor Morgan Freeman pasó a engrosar la lista de acusados, luego de que ocho mujeres afirmaran que las había acosado sexualmente. El presentó sus excusas.

El anuncio del procesamiento del productor, luego de meses de investigación por parte del fiscal de Manhattan, acusado de demorar el caso, fue recibido favorablemente por varias figuras del movimiento #MeToo.

“Al igual que muchas víctimas de Weinstein, yo había perdido la esperanza de ver a nuestro violador ante los tribunales”, declaró la actriz Rose McGowan luego del anuncio de su procesamiento en la noche del jueves.

“Hoy dimos un paso hacia la justicia”, agregó.

“Es super catártico para muchas víctimas”, afirmó Tarana Burke, fundadora de #MeToo. “Probablemente estemos asistiendo a un cambio en la forma de tratar los casos de violencia sexual”.

