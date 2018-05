Así es la vida de la pequeña "Alma" de la teleserie de Mega, "Eres mi tesoro"

Isidora Guzmán se hizo conocida por la sociedad Chilena tras su participación como “Niña símbolo” en la Teletón en el año 2015. Sin embargo, su verdadero salto a la fama fue 4 años más tarde, cuando le dio vida a “Alma” en la teleserie de Mega, “Eres mi tesoro”.

Según ella misma aseguró a un medio nacional, “mi experiencia en Eres mi tesoro fue bastante buena y llamativa porque la verdad para mí era un mundo desconocido el de la actuación y el de interpretar un papel que no es tu vida. Pero me gustó bastante porque conocí gente maravillosa y lo pasé muy bien”.

Sin embargo, confesó que volver a la pantalla chica no es una prioridad a menos que le ofrecieran un proyecto en el que crea que realmente puede pasarlo bien. “Mi norte no es volver a la TV en el sentido de trabajo, si es que a mí me llaman para algo que a mí me parezca entretenido y que sepa que lo voy a pasar bien y que voy a compartir con gente y que va a ser una buena experiencia, la verdad es que sí porque a mí me gusta pasarlo bien”, agregó.

Hoy Isidora tiene 13 años y se encuentra enfocada en su rehabilitación y en asistir a clases. “Me encuentro bastante bien, me operé hace dos años por una flexión de rodilla que me ayudó a que ya no estuvieran flectadas. Y sigo trabajando con mi marcha, mi postura y las rodillaS. Espero en el futuro ser lo más independiente posible. Pero voy a seguir siendo así y soy feliz así la verdad“, explicó.

