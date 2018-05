Mujer empoderada: Millaray Viera se decidió y viajó sola

Actualmente Millaray Viera está criando a sus dos pequeñas hijas, Julieta y Celeste, junto a su pareja Marcelo Díaz. Tarea que jamás ha sido fácil para ninguna pareja, razón por la cual se encontraba demasiado cansada.

Según aseguró recientemente en una entrevista con un medio nacional, “quería ventilar un asunto, sólo por retratar al amor de mi vida y su evolución basada en el amor. Estoy hecha mierda, me levanto a las 5 am todos los días, mi hija menor aún se despierta mucho en la noche y reconozco que he llorado de sueño pa’ callao”.

Es por este motivo, que su pareja le pidió que se fuera de viaje sola, que se tomara una semana para descansar, mientras él se hacía cargo de las niñas.

Así fue como Millaray terminó compartiendo en sus historias de Instagram una fotografía en la que muestra su pasaporte. Además, después mostró el primer reporte de cuidado que envió Marcelo.

Mira las imágenes aquí: