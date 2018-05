Pamela Díaz pone en jaque su estadía en el matinal de Chilevisión

El día de ayer la polémica entre Pamela Díaz y Carola De Moras marcó la jornada. Y es que la “fiera” aseguró al diario La cuarta respecto a la animadora de La mañana de Chilevisión, que “yo creo que es una mala copia de Tonka Tomicic”.

Ante esro la ex animadora del Festival de Viña no dudó en responderle que “no voy hablar mal de alguien del equipo, porque creo en las lealtades de equipo. Si ella quiere ser animadora, creo que no es la forma de conseguirlo, esto se hace con pega”.

Dicha situación podría definir el futuro de Pamela y su estadía en el matinal donde es panelista, ya que según aseguraron los productores del programa, “cómo después le decimos a la gente que nos vea, si uno de los miembros del equipo califica así a la animadora del programa. Como matinal perdemos credibilidad”.

Según el diario, pese a que la animadora estaba molesta con la situación, planteó la situación muy calmada, pero no está claro si los ejecutivos tienen la misma postura.