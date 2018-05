Antonella Ríos divide a sus seguidores en redes sociales con sensual fotografía

Antonella Ríos recientemente fue muy criticada por algunos de sus seguidores en redes sociales, tras presentar a su nueva pareja que es 21 años menor que ella.

En esta oportunidad, la actriz vuelve a hacer noticia, pero esta vez por un tema que tiene que ver netamente con ella. Y es que Ríos le ha dedicado mucho tiempo a mantener su cuerpo, lo que ha implicado algunos cambios en su figura.

Es por esto que muy orgullosa compartió una fotografía en la que aparece en ropa interior mostrando todos los avances que ha tenido, lo que dividió a sus seguidores en redes sociales.

Algunos se dedicaron a alabarla y comentar lo guapa y sexy que se ve, mientras que otros sólo se encargaron de criticarla asegurando que no podía ser que se mostrara de esa manera, especialmente porque tenía hijos.

Mira la postal a continuación:

🤘🏻💫 Una publicación compartida por Antonella Rios (@antonellarios) el 26 de May de 2018 a las 5:22 PDT

Hasta ahora, Antonella no ha respondido ninguno de los comentarios, pero con anterioridad había comentado que “Ante todo y como muchas mujeres chilenas, soy madre, mujer y amiga. Somos muchas cosas y tenemos derecho a hacer o rehacer nuestra vida, no sólo por nosotros, si no que para que nuestros hijos vean que estamos felices y plenas. Como todos yo he pasado por momentos buenos y no tanto, he amado, luchado, llorado y hoy estoy riendo de felicidad”.