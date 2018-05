Catalina Vallejos dio una explicación a su polémica pregunta en "Primer plano

El pasado viernes el programa Primer plano tuvo como invitado a Luis Ponce de León, el chofer de Uber que fue chocado por Ignacio Lastra en el accidente que dejó al ex chico reality con el 90% de su cuerpo quemado.

En este, la panelista Catalina Vallejos cuestionó al conductor y le preguntó si es que acaso le había pasado algo. Pregunta que fue muy criticada en redes sociales por los seguidores del programa.

En una entrevista con LUN, Catalina aseguró que en ningún caso quiso hacerle daño a luis, sino que más bien “me refería en términos físicos, si tuvo alguna fractura o algo así”, explicó.

Vallejos aceptó que no estuvo en lo correcto, pero confesó que algunos de los comentarios de las personas porque es una persona sensible. “Acepto que me digan que me desubiqué, pero llegar a los garabatos, decirme oye, muérete; ojalá que te pase lo mismo… el desearle el mal a una persona”, dijo y agregó que “Ahí hay que ponerse a pensar. La gente le puede hacer mucho daño a una persona. No henar idea si soy sensible o no, y yo sí lo soy”.

Además decidió aclarar en sus redes sociales cómo se está sintiendo. Mira las imágenes a continuación: