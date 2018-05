Ex "Doble tentación" confirmó que está esperando a su primer hijo

Recientemente nos enteramos de que Melina Figueroa se iba a casar con su pareja, el productor Emiliano Castro. Así lo demostró a través de su cuenta de Instagram cuando publicó una fotografía del anillo de compromiso.

Sin embargo, esta no es la única noticia que la ex chica reality tenía para compartir, ya que recientemente informó que junto a su pareja están esperando a su primer hijo.

“Al fin llego el día en que podemos darles esta hermosa noticia de que SEREMOS PAPÁS junto al hombre de mi vida @emilianocastrovizcarra !! Pasamos un primer trimestre bien delicado y de intenso cuidado. Ya ahora todo bien gracias a Dios y por entrar al 5to mes! Ha sido un proceso, al principio tuve miedo, no lo podía creer, no me imaginaba siendo mamá. Pero al pasar los días, junto a mi amor y al sentir por primera vez latir el corazón de mi bebe dentro de mi, supe que vivía la experiencia más hermosa y única que me ha tocado en la vida”, comenzó escribiendo junto a una galería de fotos.

“Hoy puedo decir con certeza que estoy tremendamente feliz, y si pudiera retroceder el tiempo y modificar algo de lo que estoy viviendo, realmente no cambiaria absolutamente nada. La llegada de Emiliano y este hij@ que viene en camino son el mejor regalo de Dios, y soy más que bendecida de tenerlos”, agregó.

Finalmente dio gracias a todos por sus buenos deseos y pidió a Dios que todo salga bien. “El amor que siento en este momento es indescriptible. Me siento más viva que nunca!! Pido a Dios que proteja a mi bebe y a mi pareja, a esta familia que estamos formando, que nos bendiga y nos de la sabiduría para ser cada día mejores padres y mejor pareja. Que en esta familia sobreabunde el amor, el respeto y la paz. Gracias a todos por los buenos deseos”, cerró.

Mira la publicación aquí: