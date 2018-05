Opiniones cruzadas: Espectadores e invitados divididos con el menú de "Nacho Pop"

Durante la noche del sábado, se vivió un nuevo episodio de La divina comida por las pantallas de Chilevisión. A lo largo de esta jornada, los comensales invitados a participar fueron la actriz Ximena Rivas, el ex chico reality Pascual Fernández, la animadora Savka Pollak y el periodista Álvaro Reyes, más conocido como “Nacho Pop”.

Fue justamente este último el que mantuvo divididos a sus comensales y seguidores, ya que hizo un menú especialmente particular.

De entrada preparó un trilogía de completos, cada uno con una salsa distinta, para el plato principal, sirvió un pollo arvejado con papas con mayonesa y de postre se las jugó con una leche nevada que salvó la jornada del periodista.

A sus invitados no les gustó demasiado ninguno de sus platos y además consideraron que faltó preocupación por parte del ex Rey Guachaca.

Sin embargo, los televidentes consideraron un acierto todos y cada uno de los platos presentados por Álvaro Reyes y no sacó más que aplausos en redes sociales.

Mira algunos de los comentarios a continuación:

Encuentro genial el menú de Nacho Pop, la idea es no pasar hambre, ya ganó… #LaDivinaComida

Critican a Nacho por hacer completos, naaa..si es rey guachaca Me parece más rasca cocinar con Thermomix si la maquinita hace todo 🤔🤔 😝 #LaDivinaComida

Wuajajaja quiero verle la cara a los comensales. Van a quedar espantados con el menú. No me cae bien Nacho Pop. Pero me gustó q los obligue a comer tocomples 😂😂 #LaDivinaComida

— Texia Smith♉ (@SmithTexiaV) 27 de mayo de 2018