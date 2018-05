Claudia Schmitd explicó por qué ha visto a su marido solo dos veces desde el matrimonio

Hace poco más de un mes que Claudia Schmitd se casó con John Bogdan, un empresario estadounidense que conoció gracias a Leonardo Farkas.

Si bien la uruguaya ha señalado en varias oportunidades que está muy enamorada, la relación de la pareja está lejos de ser típica, ya que se han visto solo dos veces desde que dieron el sí.

Esto se debe a que él maneja sus negocios desde Miami y ella tiene su vida en Chile, y ninguno está dispuesto a renunciar a eso por ahora.

La uruguaya aseguró que se ven cada dos semanas, y que sus encuentros se pueden dar tanto en Estados Unidos como en nuestro país.

“Es como estar en una luna de miel eterna, donde gozamos harto los momentos que estamos juntos, lo tratamos de pasar bien”, declaró la panelista de Intrusos al diario Las Últimas Noticias, señalando que desde el 21 de abril se han visto solo 12 días.

Según Schmitd, lo mejor de este acuerdo es que “no existe el tema de la rutina que mata muchos matrimonios”, ya que cada vez que se ven “todo es felicidad”.

Además, indicó que no siente la ansiedad de estar sola, porque está acostumbrada a manejar las cosas de esa manera con sus hijos de 9 y 10 años.

Respecto a vivir junto a su pareja, la ex modelo explicó que “hemos hablado de que él venga a quedarse un mes y trabaje desde acá”, agregando que “por ahora estoy muy feliz con mi vida, muy organizada e irme a vivir a otro país sería una decisión muy fuerte”.

Sin embargo, la distancia no es el único obstáculo entre la pareja, ya que el idioma también se vuelve una barrera, debido a que ella no habla inglés y “él hable un poco de español, está practicando. A veces me frustra no poder comunicarme, por otro lado también es mucho más entretenido así, porque uno se limita a hablar lo realmente importante”.