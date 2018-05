"Efecto Mariposa" enfurece a los televidentes con polémico capítulo del 27-F

Los televidentes destazaron el trabajo hecho por la Onemi y el SHOA.

El domingo recién pasado se estrenó un nuevo capítulo de “Efecto Mariposa”, programa conducido por José Luis Repenning y que recrea diferentes hechos noticiosos que han ocurrido en la historia reciente de nuestro país.

El episodio se trato del terremoto y tsunami que afectó a Chile la madrugada del 27 de febrero del 2010, donde se recrearon distintas situaciones como lo ocurrido en las oficinas de la Onemi.

El programa fue todo un éxito en el rating, ya que promedió 17,5 y logró varios peak de 19 unidades. Los televidentes comentaron lo sucedido y realizaron duras críticas en contra de la Onemi y del SHOA.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

#EfectoMariposa //Culpar a Bachelet es injusto. Se le negó todo tipo de información, el SHOA no cumplió con su pega, la Marina dormía a pata suelta. Mientras se le informaba de TODO a Piñera sin ser el Pdte. Una confabulación tan precisa como el aleteo de una mariposa.

#EfectoMariposa A la hora después del terremoto.dijo que no había peligro de Tsunami. lo escuché clarito.Cagazo del mundo mundial.

Las responsabilidad del gobierno no se puede esconder, el mando (Bachelet) tenía que actuar, por muchas razones el Shoa pudo no transmitir información o transmitir info errónea, (?) pero quien tiene el mando es el gobierno central y no tenían protocolos adecuados. #EfectoMariposa

— MICH CHILE (@Mich_Chile) 28 de mayo de 2018