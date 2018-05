La compleja enfermedad que enfrenta Gonzalo Ramírez

Los problemas comenzaron cuando se lanzó en paracaídas.

Gonzalo Ramírez se convirtió en uno los rostros de 24 horas más importantes y actualmente es el conductor del nuevo programa de entrevistas “Llegó tu hora”.

Pero las cosas no están saliendo muy bien para el periodista, ya que tiene un complicada lesión en la espalda que no lo deja hacer sus actividades normales.

El comunicador habló con Las Últimas Noticias sobre el problema que comenzó cuando se lanzó en paracaídas a los 23 años, mientras estaba realizando una nota.

“En ese tiempo no había cámaras chicas y ese centro de paracaidismo nos permitía grabar el viaje gracias a unos cascos con cámaras. La nota quedó impactante, el problema fue el aterrizaje”, comentó.

Luego contó que tuvo un mal aterrizaje. “Caí de poto literalmente. Iba en tándem, junto a un instructor, pero él era mucho más chico que yo. Aterrizamos horrible. Eso me generó una lesión que en ese momento no fue más que dolor. Tenía 23 años no más, me chequeé médicamente y no pasó nada en ese momento. Con el tiempo sí ocurrió”.

Al periodista de detectaron una espondilolistesis y según explicó él mismo, esto le genera un gran dolor. “Las vértebras se unen gracias a unas especies de brazos, pero cuando éstos fallan, las vértebras se corren y ese desplazamiento va gastando los huesos, lo que provoca al final que queden los huesos pegados. Es muy doloroso”.

“Te sentabas y al estar así se sentía como si te enterraran un fierro por la espalda. Como si te estuvieran pinchando y no te sueltan, es un dolor bien difícil de describir. Para mí andar en auto era imposible. Por eso mismo anduve en moto por cuatro años, porque en moto uno ubica el peso más en los pedalines y no en la cola”, agregó.

Ramírez tuvo que ser operado hace 5 años atrás, donde le fijaron pernos en tres vértebras. Luego de eso tenía que seguir una vida sana, hacer deporte y mantenerse en el peso. Pero hace un mes las cosas cambiaron.

“Estaba en el gimnasio corriendo en cinta, no tenía contraindicación para eso, y me entusiasmé en demasía. Cometí la ignorancia, el error, de ponerle desnivel y como la parte baja de mi espalda está fija, al correr en desnivel hice palanca con mi espalda. Sometí a un estrés bien intenso a mi espalda, era tan intenso el dolor que me dieron pastillas y corticoides unos días… Y no me hicieron nada”, comentó.

Con respecto a su tratamiento, el periodista aseguró que “cuando pasa eso, se puede optar al bloqueo facetario, que consiste en que te ponen anestesia y te inyectan directamente al hueso y en cada articulación una solución que permite aliviar el tema. Es un bombardeo con fármacos y corticoides, que genera una analgesia que dura meses”.

Finalmente Ramírez se encuentra bien y puede trabajar si problemas a la espera de que le den luz verde para que pueda volver a hacer deporte.