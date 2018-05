La verdad tras la comentada nueva apariencia de Jhendelyn Núñez

Durante su participación en Vértigo el jueves pasado, Jhendelyn Núñez llamó la atención por su apariencia, especialmente debido a los supuestos cambios en su rostro.

A través de las redes sociales, la ex Reina del Festival de Viña fue acusada de haberse intervenido la cara, asegurando que sus pómulos y sus labios estaban diferentes. Además, aseguraron que estaba “abusando” del bótox.

Por esto, la modelo decidió salir a aclarar lo sucedido, y en conversación con el diario La Cuarta aseguró que todo se trató de un tema con el maquillaje.

“Lo que más criticaron fueron mis pómulos, pero no me he hecho nada, es algo completamente hereditario. Hace poco me saqué una foto con mi mamá, y ahí se puede notar que no tienen ninguna intervención, pero con el maquillaje a veces se acentúan más ciertas partes”, afirmó.

Sin embargo, las críticas parecen no molestarle, ya que señaló que es lógico que encuentren diferencias en su apariencia su la comparan con sus imágenes de cuando tenía 20 años.

“Tenía una carita de niñita, más redondita que obviamente uno pierde con el paso del tiempo. Por eso es que mis pómulos resaltan más y muchos piensan que están intervenidos”, concluyó.