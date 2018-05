Tarotista aseguró que Tonka Tomicic quedará embarazada el próximo año

Tonka Tomicic es una de las animadoras más importantes de la televisión chilena, ganándose el cariño de la gente gracias a su trabajo en Bienvenidos.

La ex modelo suele mantener su vida privada fuera de los medios de comunicación, lo que no evita que cada cierto tiempo la interroguen sobre un tema particular: la maternidad.

Por esto, la tarotista Kathy Szabo le leyó las líneas de la mano a la animadora en el matinal, tocando este asunto, señalando que vienen cambios importantes en la vida de Tomicic.

“El hoy tiene éxito, viene con cambios, hay una estrella también acá, que enmarca una situación no muy lejana, porque esto debería ser más o menos segundo semestre del próximo año, donde te vienen cambios, pero también vienen viajes. No significa que dejes el Bienvenidos, pero vienen otros proyectos, puede ser proyecto de mamá”, aseguró la tarotista.

Tonka comentó que “he pensado que si tengo hijo, voy a tener mujer”, y luego agregó que “el otro día me dijeron que pueden ser dos. ¿Pueden ser dos?”.

A esto, Kathy respondió que “puede ser. Ahí (en la mano de Tomicic) marca una línea gruesa y una delgada, lo que significa un niñito y una niñita, son bien seguidos”, sin descartar que se pueda tratar de un nacimiento múltiple.