Daniella Chávez lloró al recordar el momento más doloroso de su vida

La modelo aseguró que fue el momento más doloroso que ha vivido.

Daniella Chávez se convirtió en una figura pública gracias a sus trabajo como modelo y como conejita Playboy, trabajo que le a significado tener más de 8 millones se seguidores en Instagram.

En una entrevista con un medio nacional, la modelo habló sobre sus osadas fotografías, pero también se dio el tiempo para recordar el momento más doloroso de su vida, la muerte de su madre.

“Fue el año pasado, aún no se cumple un año, falta poquito para que se cumpla. Esa fue la pena más grande que he pasado”, comentó.

La conejita Playboy destacó que nunca fueron muy apagadas, ya que siempre ella era independiente. “A los 16 años ya me fui de la casa, me vine a vivir a Santiago”.

“No nos veíamos tanto, pero yo sabía que estaba ella ahí. Uno piensa que siempre va a estar ahí, pero después te das cuenta que ya no está, no se puede hacer nada, ya falleció. Por eso estaba súper sensible cuando me tocó ir a Vértigo, porque era el Día de la Madre. Fue el mismo Día de la Madre. Ya había estado súper triste. Todo se me juntó”, agregó.

La mamá de Daniella tuvo una enfermedad en el hígado que la dejó internada en un hospital y en el momento en que la modelo llegó al recinto, le informaron que le quedaba una semana de vida.

“Me decía que tenía los pies un poco hinchados, pero era muy normal de ella. Así es que cuando me dicen eso, imagínate. Y después me llaman y me dicen ‘la queremos desconectar. Dinos tú’. ‘¡¿Cómo voy a tomar esa decisión?! No puedo’. ‘Dinos, porque se va a morir’”, relató entre lágrimas.

Finalmente Daniella aseguró que siente una energía especial con ella. “Cuando tengo que viajar y mi hija se queda acá en Santiago, le digo ‘tú quédate allá con ella. Cuídala"”.