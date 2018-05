Diana aparece en TVN para hacerle una particular petición a Cristián Sánchez

El animador cumplió 46 años y recibió saludos de parte de su familia.

Este martes fue especial en el “Muy Buenos Días”, ya que su conductor, Cristián Sánchez cumplió 46 años y se lo celebraron durante el programa.

Una de las primeras personas que habló sobre Sánchez fue Rosita, su mamá, destacando que él es “Es muy sensible, tiene un corazón enorme. Y siempre lo he definido como un hombre… Creo que es el hombre más bueno que conozco”.

Sus hermanos también hablaron con el matinal y destacaron que el conductor tuvo pololeos largos y que él fútbol siempre fue su pasión.

Finalmente Diana Bolocco apareció en la competencia y saludó a su marido. “A mí me enamoró todo de Cristián, yo diría que la capacidad de querer, de respetar los tiempos del otro que es muy importante”.

“Le tocó esta mujer que no debe ser fácil por todo lo que significa, porque yo tenia dos hijos, tenía una relación, trabajaba en la tele, en fin, todas esas cosas deben ser difíciles para cualquier persona”, agregó.

Luego la animadora de Canal 13 le hizo una particular petición. “Por favor no cumplas nunca 50 me va a dar súper harta vergüenza tener un marido cincuentón”.

Sánchez se emocionó por los testimonios de sus familiares, valorando el mensaje de su esposa, además agradeció el gesto que tuvo el “Muy Buenos Días”.