Julia Fernández contó de dónde sacó fuerzas tras complicado un año complicado

La clave de la brasileña estaría en el deporte.

Julia Fernández no lo pasó bien luego del accidente que sufrió junto a su ex pareja Ignacio Lastra, donde el modelo terminó con el 90% de su cuerpo quemado, mientras que ella quedó con lesiones menos graves.

La ex chica reality tuvo que aguantar múltiples críticas luego de lo ocurrido con su ex, sin embargo pudo salir adelante gracias a la fuerza que encontró en su viejo pasatiempo, el deporte.

Fernández escribió en su cuenta de Instagram que aprendió que “la lucha no es contra otro, sino contra uno mismo. Que la vida continúa aunque uno pierda, que nada cae del cielo, que las cosas requieren esfuerzo. La disciplina y la capacidad para saber esperar las aprendí en el deporte”, comentó.

“Ando con la frente erguida porque sé que hecho las cosas bien y se todo que sufrí para llegar donde estoy… Las personas a mi lado saben todo que he hecho por más que unos se olviden… Pero hago cosas buenas porque este es el camino de Dios y no pido nada en vuelta… Sigo siendo muy bendecida por Dios porque todo que hago lo pongo en sus manos… Y sé que Dios me cuida me protege”, agregó.

Una de las actividades que la modelo realizó como candidata a reina del Festival de Viña del Mar fue visitar el campamento Felipe Camiroaga y gracias a eso pudo conocer otra realidad. “Pronto tendré una novedad para los niños de poblaciones… Tuve el privilegio de conocer lindos niños en un campamento y ahora soy madrina de uno. Pronto pondré ser madrina de muchos… A través del deporte quiero poder hacer una linda familia con disciplina y amor… Pronto”.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: