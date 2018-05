Justicia investigará la supuesta agresión de Lucas Bolvarán a su ex pareja

Carabineros estaría vigilando cada cierto tiempo la casa de la joven.

Hace poco se hizo público que el reconocido actor de la serie “Los 80”, Lucas Bolvarán habría golpeado a Camila, su ex pareja, luego de haberse enterado que estaba embarazada de él.

Según comentó este martes el periodista Michael Roldán en Intrusos, se presentó una denuncia por violencia que se realizó el 29 de enero. “Actualmente se inició una investigación por maltrato corporal relevante y violencia intrafamiliar”.

“Camila está con medidas de protección, tiene teléfono directo a su cuadrante, está designado visitas cada ciertas horas a su domicilio por parte de carabineros para vigilar”, agregó el comunicador.

La ex pareja del actor habló con Intrusos sobre el tema, diciendo que ellos comenzaron su pololeo en 2016. “Al principio fue totalmente ‘linda’, siempre fue todo sano, de hecho mi familia lo quería mucho, siempre fue muy respetuoso conmigo, nunca me levantó la mano”.

Pero las cosas comenzaron a cambiar “cuando nos enteramos que íbamos a ser papás él cambio totalmente, se puso más violento, agresivo, desde que supo que quedé embarazada se desligó totalmente de mí, no me llamó más, yo tenía que catetearlo ‘oye cuando vas a venir a verme"”.

“Me decía que no podía hacerse responsable, porque no iba a tener tiempo ni plata para hacerse cargo de dos bebés (…) cuando me hice el test, le mostré el test y me dijo ‘no Cami, aborta, todavía no terminamos los estudios’ cosa que encuentro que es verdad, pero tomé la decisión de enfrentar la situación y seguir y me la voy a jugar por mis hijos”, agregó.

Luego contó el momento de más violencia, cuando el actor la golpeo. “Él me insistía en que yo le contara mis cosas yo le dije ‘no Lucas, no te voy a contar nada’ hasta que se cansó tanto insistir hasta que me pegó un combo en la guata y me dijo ‘pucha disculpa, pero es que tú no hablas, siempre hay que hacer esto contigo"”.

Camila aseguró que hace cinco meses que no ve a Bolvarán y recalcó ella puede salir adelante con sus dos hijos.