Pancho Saavedra está enamorado: Sorprendió con la noticia en plena entrevista

Francisco Saavedra se ha sabido ganar el cariño del público gracias a su simpatía y su cercanía, volviéndose uno de los rostros más queridos de la televisión.

El animador no suele hablar de su vida privada, por lo que fue una sorpresa cuando se sinceró al abrir su corazón durante su entrevista en Mentiras Verdaderas.

Cuando Eduardo Fuentes le preguntó qué significa el anillo que lleva en su dedo anular, el rostro de Canal 13 señaló que “es un compromiso, si yo estoy emparejado. Estoy feliz, estoy contento, y son compromisos que uno hace, uno de repente tiene simbolismos, a veces es una gargantilla, cadenita, es un simbolismo y obvio, hoy a mis 40 años estoy muy contento, muy feliz, estoy muy enamorado, muy enamorado”.

Además, aseguró que es una persona muy sola, trabajando siempre, por lo que “cuando encuentras a la persona perfecta para hacer tu vida, ya no es una cosa como de encamarse, va mucho más allá”.

“Hoy día estoy en una relación con alguien con quien quisiera llegar hasta que la muerte nos separe”, confesó, agregando que nunca expondrá su relación, en la cual está desde hace más de un año.

Saavedra señaló que había pensado que se iba a quedar solo “y que iba a ser un solterón”, pero finalmente “la vida te sorprende”. Sobre su pareja se limitó a decir que “fue un encuentro de hace muchos años atrás y nos volvimos a encontrar en la vida y no nos separamos nunca más”.

Finalmente sorprendió confesando que “yo no me había enamorado nunca, yo creo que aquí he descubierto muchas cosas, he descubierto el amor, lo que significa también poder formar una relación en pareja, poder hacer un hogar en común”, para luego enfatizar que el anillo no significa que se vaya a casar.