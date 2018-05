Edmundo Varas contó su verdad tras la golpiza en discoteque de Las Condes

Este lunes, el programa Intrusos dio a conocer un video en el que Edmundo Varas recibía una golpiza afuera de una discoteque en Las Condes.

Según lo que podía observar en las imágenes, el ex chico reality habría sido golpeado por seis hombres, mientras algunas personas grababan en percance, que se produjo luego que lo acusaran de robar un celular.

Si bien en el espacio de La Red hablaron con Varas, éste decidió usar sus redes sociales para compartir algunos detalles que, según él, fueron omitidos por la nota de Intrusos.

“Cuanta maldad y misera humana nos hemos convertido, ¿dónde quedaron esos valores basados en el amor? ¿Qué sucede que estamos tan carentes de buenas intenciones? Me sorprende cómo la gente falta a la verdad y festina con lo que le sucede al prójimo”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

Varas entonces asegura que “faltaron varias cosas que mencionar”, indicando que “fui agredido por guardias de Sala Gente en el interior del recinto, y también por esos tipos cobardes que me agredieron también afuera. También mencionar a la señorita que grabó el video que era una de las encargadas del recinto y decir que jamás ‘robé un teléfono celular"”.

El ex galán de Amor Ciego además indicó que “el problema es la poca tolerancia y carencias de valores basadas en el amor”, añadiendo que “no soy el único que pasa por estas situaciones y debo decir que hay miles de personas que les toca vivir lo mismo en un Chile que no queremos”.

Finalmente explicó que estaba solo en la discoteque porque buscaba abstraerse de sus problemas.

Por otro lado, Edmundo conversó con el diario La Cuarta, donde manifestó que dejaría el país si tuviera la oportunidad porque “estoy cansado de que se me humille, se me basuree, que se me trate mal, porque la cobardía de esos tipos está amparada por la sociedad que está errada”.

Además, explicó que al lugar “llego Carabineros y tomó la denuncia, lo conversé con abogados y va a ser sólo gastar plata. Hay una citación, iré, pero va a quedar en nada, estamos en Chile y acá nadie hace justicia”.