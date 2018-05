Ex participante de MasterChef funó a usuario que le envía videos sexuales desde hace un año

A través de su cuenta de Instagram, la ex participante de MasterChef Josefa Barraza decidió funar a un usuario que le ha enviado varios videos masturbándose.

La periodista publicó en sus Stories un pantallazo del sujeto, censurando sus genitales, pero dejando su rostro descubierto.

En conversación con un medio nacional, Barraza señaló que “esta persona me manda videos masturbándose desde el año pasado. He bloqueado la cuenta pero desde otras cuentas, con nombre similar, también me manda el mismo tipo de contenido”.

Además, aseguró que “da un asco ver videos de gente masturbándose sin que tú quieras verlos. Me sentí súper vulnerada, me sentí pasada a llevar”.

Finalmente, Barraza indicó que ya se cansó de esta persona por lo que “voy a hacer todo lo posible para saber quién es y reciba un castigo porque es un acosador. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias”.