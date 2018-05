Pancho Saavedra propone su castigo para los abusadores sexuales dentro de la Iglesia Católica

El animador también habló sobre los casos en la Iglesia Católica.

Francisco Saavedra se caracteriza por mostrar su buena onda en “Lugares que Hablan” y en los múltiples programas a los que es invitado.

Una de sus últimas apariciones fue en “Mentiras Verdaderas”, donde habló sobre los abusadores sexuales y de los castigos que deberían tener.

“Yo creo que esas personas deberían pagar como paga cualquier delincuente. Esas personas deberían pagar con cárcel. Ningún tipo de protección ni nada que los ampare, porque son criminales al igual que cualquier criminal que es un degenerado que hace algo en contra de un niño”, manifestó.

Luego fue consultado por lo que ha pasado con la Iglesia Católica, destacando que no debería haber protección para los sacerdotes que sean culpables.

“Yo creo que no debería haber protección para los curas, no debería haber protección para los obispos. A mí me pasó una cosa muy impresionante con la Iglesia Católica. Yo era de los que iba a misa con mi abuela. Y en un momento me aleje cuando empezó a pasar todo esto. El episodio del Papa, lo que ocurrió ahora, lo que de destapó, que de verdad espero que pidan la renuncia de todos, como que me hizo cobrar un poco la esperanza y hacerme acerca un poco más hacia las iglesias. No me parecen que prescriban los delitos. No. Me parece que nadie prescribe”