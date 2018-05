Tía Yoli supo su futuro tras supuesta agresión a trabajador haitiano

La tarotista le agradeció a su abogado.

Hace algunos meses atrás Yolanda Sultana terminó en la 33° Comisaria de Ñuñoa, luego de que un trabajador haitiano la acusara de discriminación.

La justicia investigó el caso y finalmente la Tía Yoli quedó libre de todo culpa del confuso hecho que generó polémica en los medios farandulera.

“Señor juez, señor abogado mío, les agradezco porque ustedes me hicieron justicia. Perdónenme, discúlpenme que estoy contenta porque no hice nada y porque Dios me protegió”, manifestó la tarotista en Intrusos.