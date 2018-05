Adriana Barrientos destrozó a Pamela Díaz por polémica con Carola de Moras

Los polémicos dichos de Pamela Díaz contra Carolina de Moras han generado diversas reacciones, y terminaron con la salida de la ‘Fiera’ del matinal de CHV.

Una nueva voz que decidió sumarse a la controversia fue Adriana Barrientos, quien en conversación con Intrusos, aseguró que el conflicto entre ambas viene desde hace años.

“La Carola de Moras siempre fue demasiado distinguida frente a todas nosotras. Y yo me acuerdo que cuando empezó con esta carrera todo el mundo le tiró mala onda, me incluyo, no me voy a hacer la santa ahora, y la Pamela también le tiró toda la mala onda del mundo con ventilador, cosas súper heavy dijo de ella”, aseguró la ‘Leona’ frente a las cámaras.

Además, molesta agregó que la ex animadora del Festival de Viña la habría perdonado e incluso habría sido solidaria con Díaz. “¿Y qué hace la ordinaria de la Pamela? Agarra y muerde la mano que le da de comer”.

Según Barrientos, Díaz se ganó el espacio en La Mañana de CHV llevando modelos para desfilar la ropa de su tienda Fieras. “Sí, la Pamela se ganó el espacio, el cariño y el corazón de la Carola, ¿y después qué hizo? La traicionó”, finalizó.