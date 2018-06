El que faltaba: Cecilia Bolocco fue humillada por Carlos Nair Menem

El ex Pelotón aseguró que le gustaría hablar con su hermano.

El conflicto entre Cecilia Bolocco y la familia de su ex esposo, Carlos Menem, está lejos de terminar, ya que en Argentina el tema sigue apareciendo en los medio faranduleros.

Esta fue Carlos Menem Jr. quien destrozó a la ex Miss Universo en una entrevista con América TV. “No me sentaría con Bolocco, no hay chance, no me interesa. Me gustaría hablar con Máximo, con ella no tengo nada que arreglar. No tiene nada que ver conmigo”.

“Creo que no estuvo enamorada de mi papá. Vi cosas que no me gustaron”, agregó el ex participante de Pelotón.

Por último habló sobre la supuesta conversación que tendría Bolocco con Mirtha Legrand habría cobrado 50 mil dólrares, destacando que a su padre “le salió caro en todo aspecto, caro ver al nene, caro todo (…) no trae a Máximo, pero viene por 50 lucas gringas”.