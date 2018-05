"Esto es un abuso": Las críticas a Bienvenidos por hacer trabajar a Michelle Adam enferma desde su casa

Como todas las mañanas, Bienvenidos comenzó el episodio de este jueves hablando del clima, pero con una ausencia: Michelle Adam no estaba en el estudio.

Tonka Tomicic explicó que la meteoróloga había pasado la noche con fiebre, por lo que se había quedado en su casa, aunque eso no significó que no terminara trabajando.

El matinal realizó un despacho desde su hogar, donde Adam explicó que “pasé muy mala noche, estaba enfermita, así que preferí quedarme en la casa porque sino no voy a lograr recuperarme”.

Durante el enlace, la meteoróloga estaba acostada en su cama con su pijama, sin maquillaje y hablando bastante gangosa, mientras le seguía el juego al periodista Tomás Cancino, quien llegó con una bandeja con un té y un jugo.

En redes sociales, la intervención de Michelle no fue bien recibida, y el matinal se llenó de críticas por hacerla trabajar mientras se encontraba notoriamente enferma.

#preguntaleamichelle paren de abusar con su trabajadora está enferma dejenla trankila donde está la inspección del trabajo q no para esto. Abusadores !!! El sindicato q se haga presente..

#PreguntaleAMichelle que terrible que tu empleador no te deje tener un permiso por salud!!! No sera mu ho ir ameterse a tu casa, menos mal no eran problema gastrointestinal. Yo diria que esun ABUSO LABORAL si necesitas asesoria legal avisame…

— Fdo Πνευματικό Γνωστικό (@fdopsan) 31 de mayo de 2018