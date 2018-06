Daniela Aránguiz publicó polémico destape que ni el "Mago" sabía

La modelo le pidió al fotógrafo no mostrar “demasiada pechuga y trasero”.

Hace algunos días atrás Daniela Aránguiz sorprendió a sus seguidores en Instagram publicando una serie de sensuales imágenes y en una entrevista con Las Últimas Noticias contó los detalles de la sesión fotográfica.

La ex Mekano, de 32 años, posó junto a su hermana Fernanda Machuca, que es igualita a ella y que tiene 19 años. “A mí me tincó ene eso de plasmar el concepto de los 30 y 20 años”

“Tengo dos hijos y obviamente no puedo andar tomándome fotos mega provocadoras. Le pedí al fotógrafo que las hiciera con cuidado, sin mostrar demasiada pechuga y trasero, y que las dejara en sepia para que se vieran más sensuales”, agregó la decoradora.

En la conversación con el diario, Aránguiz aseguró que tuvo la oportunidad de hacer lo mismo mientras vivía en Brasil, pero Jorge Valdivia no la dejaba.

“Para estas fotos no le pedí permiso. Ni siquiera le conté. Estamos en una etapa en que las mujeres no tenemos por qué andar pidiendo permiso o dejar de hacer lo que nos gusta porque a alguien del entorno le puede molestar. También creo que tiene que ver con mi edad. A los 30 siento que hago las cosas por mí, no por lo que mis papás, marido o hijos puedan opinar”, destacó.

En ese mimso sentido, la esposa del “Mago” dijo que “cuando las mujeres estamos en los 30 años pasamos por dos extremos: la inseguridad de sentir que ya no somos tan sensuales o al revés, pensar que es-tamos en nuestro mejor momento. A mí me pasó que siento que físicamente estoy en mi mejor momento. No es que me esté mandando las partes ni que me crea algo que no soy, pero hay que pensar que yo tengo dos hijos y que en cada embarazo engordé 27 y 30 kilos”.

“Si no las hago ahora no las voy a hacer nunca. Lo divertido es que Jorge cuando las vio fue como ‘oye’ y no sé por qué pero anda súper cariñoso, parece que le gustaron”, puntualizó.