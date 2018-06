Daniela Castro contó su verdad tras su sorpresiva salida de Mucho Gusto

Tras algunas semanas fuera de pantalla, Mega confirmó que Daniela Castro no continuará en Mucho Gusto, donde formó parte de la “patrulla juvenil” por cerca de un año, luego de no llegar a un acuerdo con el canal.

La ganadora de MasterChef utilizó su cuenta de Instagram para agradecer al espacio por la oportunidad, y ahora, en una entrevista con un medio nacional, aseguró “fue una salida en buenos términos, estuvimos conversando mucho tiempo para ver qué podíamos hacer. No llegamos a un punto en común y decidí tomar esta decisión”.

Si bien su salida fue inesperada para el público, Castro aseguró que estaba dentro de sus posibilidades, debido a que fue ella la que pidió una reunión antes del fin de su contrato para buscar un nuevo acuerdo.

Desde el canal aseguraron que las semanas en las que la cocinera se ausentó de pantalla se debieron a sus vacaciones, pero ella desmintió la información explicando que fueron “días que me dieron para pensar en sus propuestas y para que viéramos lo que pensaba hasta la reunión que tuve este jueves”.

Respecto a cómo se siente tras dejar el matinal, Castro manifestó que “por supuesto que tengo pena. Una cuando comienza un proyecto laboral tiene ilusiones, quiere crecer, espera que las cosas terminen de otra manera”.

“Lo bueno es que me llevo el cariño de mucha gente, aprendí de televisión en vivo y me gustó estar un matinal. Me voy contenta por eso”, confesó.

Sin embargo, al ser una salida en buenos términos, no descarta regresar ocasionalmente a Mucho Gusto, señalando que “estoy dispuesta si me requieren para otra cosa”.

Ahora que salió de pantalla se dedicará a terminar su segundo libro de cocina, el que espera sacar a la venta antes de Navidad y que promocionaría en el matinal de Mega.