Gala Caldirola aclaró los rumores de su regreso a Chile con Mauricio Isla

Como ya es costumbre, este jueves se emitió un nuevo capítulo de Vértigo en Canal 13, donde cinco famosos se enfrentaron para coronarse ganador.

En esta ocasión, los rostros que participaron del estelar fueron el ex chico reality Mario Ortega, la cantante María Jimena Pereyra, el intérprete Miguelo, la panelista de Bienvenidos Francisca Merino y la modelo española Gala Caldirola.

Finalmente fue esta última la que conquistó al público gracias a su sinceridad, coronándose campeona del capítulo 12 del programa conducido por Martín Cárcamo y Diana Bolocco.

Durante la noche, la modelo abordó los rumores de un posible regreso a Chile para ingresar al próximo reality de Mega, indicando que “no hay nada de cierto, y no me metería ni loca, por mi salud mental no y aparte que con una guagüita no, si estoy aquí y estoy deseando llegar a la casa para estar con ella”.

Además, la española habló sobre el futuro de Mauricio Isla y descartó que el seleccionado nacional regrese al país por el momento.

“A los dos nos gustaría estar en Chile, porque a los dos nos encanta estar aquí, pero él tiene todavía mucha carrera afuera”. Finalmente aseguró que “nos vamos a quedar por lo menos dos añitos más” en Turquía, donde Isla juega.