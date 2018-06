Pedro Engel: “En la televisión, por un punto de rating, puedes hacerle mucho daño a una persona”

El ancestrólogo y escritor Pedro Engel conversó en extenso con Ya Era Hora sobre su vida, sus libros y la industria televisiva.

“Mi libro regalón es el de ancestrología. Me demoré 10 años en escribirlo y lo escribí con mi corazón, no con el computador. Me sacaba el corazón, escribía y después me lo volvía a colocar”, afirmó Engel.

Con respecto a la televisión, el ancestrólogo comentó que “es una moneda de dos caras, lo he pasado chancho, he sido feliz. He sido más bien una persona seria. Mis estudios, mis clases y la tele me han frivolizado un poco, lo que también me gusta”.

“En la televisión, la gente se ríe de otros. En vez de hacer programas espirituales, de amor, hacemos programas en que descueramos a la gente y tienen alto rating”. A lo anterior agregó que “en la misma televisión, por un punto de rating, puedes hacerle mucho daño a una persona para ganar un día un programa”.