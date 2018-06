"Son todas una manga de arribistas": La brutal respuesta de Daniella Chávez a las mujeres que la critican

Daniella Chávez se ha referido sobre las críticas que recibe en redes sociales en más de una ocasión, indicando que la mayoría del tiempo son mujeres las que la atacan por sus sensuales fotos.

Por eso, ahora la modelo se aburrió y respondió duramente contra todas esas personas que la cuestionan.

“Aburrida de la gente penca y mala clase de este país, juzgan por todo y si es chilena más te juzgan e intentan perjudicar”, comenzó acusando la chica Playboy, tildando a nuestro país como “mala leche y clasista”.

Chávez aseguró que a ella la “hacen pebre” por sus fotos, mientras que existen “más de un millón de tipas cínicas chilenas” que admiran a Kim Kardashian y sus hermanas, siendo que ellas también posan desnudas y asisten a eventos “casi desnuda con transparencias”.

“Son una manga de arribistas… porque la tipa es extranjera la alaban, pero si es chilena la hacen mierda”, agregó.

Si bien aseguró que hay mujeres “que están cambiando su forma de pensar”, hizo un directo llamado a todas las personas que la critican: “a las pelotudas que no les gusta lo que subo y hago en mi Instagram es fácil, no me sigas ni veas mis fotos”.

Finalmente, volvió a rematar a las mujeres que la juzgan, atacándolas por su la doble moral que ha existe: “Lo que me carga son las minas inconsecuentes de este país que hacen mierda a una mujer distinta y que no va con sus canones de doble moral y discurso que se les cae a pedazos cuándo ven a una mujer segura de si misma y regia”

La publicación suma más de 120.000 me gusta y cientos de comentarios apoyando su punto de vista, y llamándola a no poner atención a las voces negativas.