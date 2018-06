Pamela Díaz envía mensaje desde Miami y revive la polémica con Carolina de Moras

La “fiera” ha dado que hablar los últimos días producto de la polémica por sus dichos en contra del programa, del que ella era panelista, Carolina de Moras y que le costó la salida del espacio.

Posteriormente, fiel a su estilo, utilizó las redes sociales para seguir con la polémica en contra de la misma De Moras y el conductor del mismo espacio Rafael Araneda.

No podemos olvidar que Pamela Díaz encendió la farándula chilena al decir que la ex animadora del Festival de Viña del Mar, y uno de los rostros ancla de la señal ubicada en la ex Machasa, era una “copia mala de Tonka Tomicic” lo que desató el quiebre con su ex equipo de trabajo.

Para calmar los ánimos, la animadora de “La noche es nuestra” decidió viajar a Miami, pero desde allá sigue enviando mensajes que sacan a relucir su estilo y su sentido del humor, poco entendido por algunos.

En una foto publicada en su Instagram (@pamefieradiaz) publicó una foto a orillas de la playa con el mensaje “Un beso a toda mi people 😘 desde Miami Me vine a pensar jajajajja”, lo que para muchos podría ser una nueva provocación de “la fiera”, pero para los menos graves es simplemente tomarse con humor y dar vuelta la página a los turbulentos últimos días de la animadora de CHV.