Vale Roth se suma a la "fiebre Fotolog" y sube foto del recuerdo

Desde que se anunció el regreso de Fotolog una serie de famosos han recordado sus inicios y han subido fotos de esa época que, en muchos casos, muestra sus looks pokemones o de las tribus urbanas que llenaban las calles de nuestro país.

La que no se podía quedar fuera de esta fiebre de recuerdos de fotolog fue la ex Calle 7 Vale Roth quien, a través de su cuenta de Instagram, subió una foto de aquella época donde, con sólo 16 años y varias operaciones menos, mostraba un look muy distinto al actual.

Si bien ella declara en la foto estar mejor ahora, muchos de los comentarios destacaron la belleza de la bailarina en aquellos años.